Асоціація ядерних регуляторів Європи закликала невідкладно відремонтувати дві пошкоджені ЛЕП на ЗАЕС

Асоціація ядерних регуляторів Європи (Western European Nuclear Regulators' Association, WENRA), проаналізувавши ситуацію із часткової втрати зовнішнього електропостачання Запорізької атомної електростанції внаслідок воєнних дій у регіоні, закликала негайно забезпечити ремонт двох пошкоджених ліній електропередач.

"WENRA наголошує на необхідності забезпечити невідкладний ремонт двох пошкоджених ліній електропередач 750 кВ Запорізької АЕС", – йдеться в позиції асоціації, розміщеній у фейсбуці українського ядерного регулятора ДІЯРУ у п'ятницю.

Крім того, WENRA закликає гарантувати фізичну цілісність ліній електропостачання, а також постачання палива та інших витратних матеріалів, запчастин для аварійних дизель-генераторів усіх чотирьох діючих українських АЕС.

У заяві WENRA наголошує, що воєнні дії поруч із ядерним об'єктом можуть призвести до неочікуваних наслідків для безпеки ядерних установок. Зокрема, через пошкодження та часткову втрату зовнішніх ліній електропередачі значно послаблюється надійність постачання електроенергії до майданчика Запорізької АЕС, а втрата електропостачання реакторних установок та басейнів витримки відпрацьованого палива може призвести до вкрай негативних наслідків.

Водночас, йдеться у заяві, сформована WENRA для проведення оцінки рівня безпеки ЗАЕС в умовах воєнних дій робоча група дійшла висновку, що наявність альтернативних засобів підтримки електропостачання (аварійні дизельні генератори) АЕС навіть за втрати всіх зовнішніх джерел живлення зможе не довести ситуацію до критичного рівня.

Як повідомлялося, ЗАЕС 17 березня через воєнні дії РФ втратила можливість видачі потужності за трьома з п'яти ліній електропередач. У результаті, як повідомило МАГАТЕ, два блоки станції (решта чотири – в резерві або на ремонті) "дещо зменшили подачу е/е в мережу, щоб адаптуватися до зміненої ситуації на лінії електропередач".

Найбільша українська атомна станція – ЗАЕС – має чотири основні високовольтні лінії електропередач 750 кВ плюс одна – в режимі очікування.

НЕК "Укренерго" 18 березня повідомила, що відремонтувала високовольтну лінію 750 кВ "Запорізька АЕС – ПС Каховська", пошкоджену внаслідок обстрілу російськими окупантами.

"Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС", – зазначено у повідомленні НЕК.