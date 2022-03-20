На ЧАЕС проведено часткову ротацію персоналу

У неділю, 20 березня, на Чорнобильській АЕС було проведено часткову ротацію персоналу та евакуацію осіб, які перебували на території окупованої станції, повідомляє пресслужба ЧАЕС.

"За цей день вдалося вивезти 64 особи: 50 осіб змінного персоналу ЧАЕС, дев'ятьох службовців Національної гвардії України (вісьмох жінок та одного онкохворого), одного службовця Державної служби з надзвичайних ситуацій, чотирьох сталкерів", - зазначається у повідомленні ДСП "Чорнобильська АЕС".

На заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС вирушили 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обов'язків та забезпечення функціонування підприємства.

Наголошується, що персонал перебував на робочих місцях приблизно 600 годин, героїчно виконуючи свої професійні обов'язки та підтримуючи належний рівень безпеки.