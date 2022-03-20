Економіка

18:46 20.03.2022

На ЧАЕС проведено часткову ротацію персоналу

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На ЧАЕС проведено часткову ротацію персоналу

У неділю, 20 березня, на Чорнобильській АЕС було проведено часткову ротацію персоналу та евакуацію осіб, які перебували на території окупованої станції, повідомляє пресслужба ЧАЕС.

"За цей день вдалося вивезти 64 особи: 50 осіб змінного персоналу ЧАЕС, дев'ятьох службовців Національної гвардії України (вісьмох жінок та одного онкохворого), одного службовця Державної служби з надзвичайних ситуацій, чотирьох сталкерів", - зазначається у повідомленні ДСП "Чорнобильська АЕС".

На заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС вирушили 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обов'язків та забезпечення функціонування підприємства.

Наголошується, що персонал перебував на робочих місцях приблизно 600 годин, героїчно виконуючи свої професійні обов'язки та підтримуючи належний рівень безпеки.

 

Теги: #чаес #персонал #ротація
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