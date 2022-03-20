Топменеджмент українського Альфа-Банку отримав повноваження ухвалювати та погоджувати з НБУ рішення для завершення переговорів з інвесторами та стабільної роботи банку

Інформація, оприлюднена на ресурсах російського Альфа-Банку та деяких ЗМІ, про передачу контролю над українським Альфа-Банком спеціальному комітету з чотирьох новопризначених незалежних директорів не відповідає дійсності.

"Альфа-Банк Україна в рамках чинного законодавства готує план зміни підсанкційних акціонерів Альфа-Банку Україна для зняття репутаційних ризиків та забезпечення стабільної роботи найбільшого системоутворюючого приватного банку в Україні", - йдеться у повідомленні на сайті банку.

У ньому наголошується, що згідно з банківським законодавством України та регуляторною практикою європейських банків, банком керує менеджмент (правління), поставивши у пріоритет інтереси клієнтів та Банку з метою збереження бізнесу, і лише після цього - інтереси акціонерів.

"До формального оформлення всіх процедурних питань топменеджмент Альфа-Банку Україна справді отримав повноваження ухвалювати та погоджувати з НБУ рішення для завершення переговорів з інвесторами, забезпечення стабільної роботи банку. Повноваження підсанкційних акціонерів на перехідний період заморожені, водночас відповідальність акціонерів за Банк зберігається", - зазначається у повідомленні.

Видання "Економічна правда" з посиланням на джерела в банківській системі повідомило, що НБУ ще 2 березня 2022 року визнав акціонерів Альфа-Банку Михайла Фрідмана (32,86%) та Петра Авена (12,4%) такими, що втратили бездоганну ділову репутацію, і позбавив їх права голосу в банку. Крім цього, заблоковані права голосу юридичних осіб-акціонерів Альфа-Банку, зокрема, люксембурзької ABHH (26% акцій) та кіпрської ABH Ukraine Limited (19,2%)".

У Нацбанку також повідомили, що, згідно із законодавством, регулятор має призначити довірену особу, якій передається право голосу за відповідними акціями та право якимось чином брати участь в управлінні банком, зазначила "ЕП".

Раніше, 2 березня, український Альфа-Банк повідомив, що Фрідман і Авен, які потрапили під санкції ЄС через військову агресію Росії проти України, передадуть свою частку в банку узгодженим з НБУ фізичним та юридичним особам-резидентам України. Фінустанова зазначала, що тривають переговори з великими польськими та українськими компаніями, а також з приватними інвесторами.

"Мажоритарними власниками банку залишаються великі європейські та американські фонди та компанії", - уточнював банк.

Як повідомлялося, Євросоюз 28 лютого оголосив санкції щодо акціонерів Альфа-Банку (Київ) Фрідмана та Авена.

Альфа-Банк (Київ) - один із найбільших українських приватних банків (6,5 тис. співробітників, 1,5 млн клієнтів) з міжнародним капіталом. Акціонерами Альфа-Банку (Україна) є ABHH (Люксембург, ЄС), головна компанія банківської групи, до якої входить в однойменний банк у Росії, і дочірня компанія ABHH - ABH Ukraine Limited (Кіпр, ЄС).

За даними банку, його найбільшими кінцевими акціонерами опосередковано є Михайло Фрідман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Олексій Кузьмічов (16,3239%), Петро Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%), Марк Фоундейшн із дослідження ракових захворювань (3,8736%) та Андрій Косогов (3,6716%).

Альфа-Банк (Київ), за даними Нацбанку України, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів посідав 6-те місце (125,36 млрд грн) серед 71 банку, що діяв у країні.

Водночас у російському Альфа-Банку, одному з найбільших приватних банків РФ, що належить люксембурзькій ABH Holdings, днями повідомили, що найбільшим акціонером Альфа-Банку став Андрій Косогов із часткою 41%. Станом на 16 березня частки володіння в ABH Holdings розподілилися так: Косогову належить 41% (раніше володів 3,7% акцій), решта акціонерів частку володіння не змінили - Авену належить 12,4%, Фрідману - 32,9%, UniCredit SpA - 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research - 3,9%.