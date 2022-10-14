Акціонери Альфа-Банку Україна готові і докапіталізувати його на $1 млрд, і безоплатно передати державі - лист Фрідмана главі НБУ

Акціонери Альфа-Банку Україна підтверджують свою готовність докапіталізувати його на $1 млрд, проте у разі рішення уряду чи Національного банку щодо необхідності передачі контролю у банку державі чи іншому акціонеру, вони готові подарувати його акції, йдеться у листі співвласника банку Михайла Фрідмана главі НБУ Андрію Пишному.

"На нашу думку, приватні інвестиції - це найкращий варіант… Водночас, якщо уряд чи Національний банк схилиться до рішення, що Альфа-Банк Україна має контролюватись державою чи іншим акціонером, ми готові безоплатно передати акції банку", - йдеться у документі, копія якого є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Фрідман пояснює необхідність такого звернення скоординованою медіаатакою проти банку та гучними заявами в пресі щодо його майбутнього, що викликає занепокоєння клієнтів.

За його словами, у жовтні в Брюсселі заплановані зустрічі представників банку з регуляторними органами ЄС щодо можливості практичної реалізації докапіталізації на $1 млрд за рахунок заморожених санкціями коштів.

"Ми вважаємо, що в цій ситуації це абсолютно правильна, лояльна, відповідальна поведінка щодо банку, клієнтів, країни з урахуванням інвестицій, необхідних для відновлення інфраструктури України. Необхідність докапіталізації неминуче постане перед усією банківською системою. Питання за чий рахунок це буде зроблено - приватних інвесторів чи держави", - зазначив Фрідман.

На його думку, така докапіталізація буде хорошим та сміливим прикладом іншим інвесторам.

"Окремо зазначу, що ми ніколи не ототожнювали інвестиції в капітал банку зі зняттям персональних санкцій. Нам дуже шкода, що в Україні інформацію було спотворено", - додав акціонер Альфа-Банку Україна.

Водночас він заявив, що акціонери з повагою віднесуться до рішення державних органів передати контроль над банком державі або іншому акціонеру і не оскаржуватимуть рішення в судах.

"Ми зробимо все можливе, щоб перехідний період відбувся для клієнтів безшовно та непомітно", - наголосив Фрідман.

Він нагадав, що за 20 років роботи Альфа-Банку України його акціонери інвестували в банк понад $1 млрд, не виплативши жодної гривні дивідендів.

"Я вважаю, що ми досягли результатів, якими можна пишатися, побудувавши один із найкращих банків у країні. Якщо у нас буде можливість інвестувати в банк та відновлення України - ми підтверджуємо свою готовність, у разі ухвалення рішення щодо націоналізації Альфа-Банку Україна, хотів би запевнити вас, що процес передачі банку новому власнику відбудеться максимально комфортно", - наголосив Фрідман.

Він також висловив сподівання на підтримку співробітників та клієнтів банку з боку Національного банку задля координації такого переходу.

Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 вересня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7 місце (111,16 млрд грн) серед 67 банків, що діяли у країні.

За даними банку, його найбільшими акціонерами нині опосередковано є Андрій Косогов (40,9614%, до нього після війни перейшли пакети Германа Хана та Олексія Кузьмічова, котрі потрапили під санкції, розміром відповідно 20,9659% і 16,3239%), Михайло Фрідман (32,8632%), Петро Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%), Марк Фоундейшн із дослідження ракових захворювань (3,8736%). Болгарський ексміністр фінансів, виконавчий директор Групи фінансових ринків Лондонської школи економіки і технічний радник Єврокомісії Сімеон Дянков, за погодженням з НБУ, є довіреною особою Нацбанку з пакетів Косогова, Фрідмана та Авена, які також потрапили під санкції.

На початку червня Дянков повідомив про роботу банку з отримання дозволу регуляторів, щоб провести докапіталізацію за рахунок субординованого боргу на $1 млрд із коштів низки його акціонерів, що потрапили під санкції. Голова наглядової ради Альфа-Банку Україна Роман Шпек уточнював агентству "Інтерфакс-Україна", що сума $1 млрд викликана і можливою потребою в $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу в 2023 році, і бажанням мати ресурс для збільшення кредитування.

Водночас Верховна Рада минулого тижня ухвалила закон "щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану", що передбачає націоналізацію без докапіталізації з боку держави. Документ також встановлює, що відшкодування вартості акцій акціонерам (у разі її перевищення 1 грн за висновком аудиторської компанії) буде можливим лише після компенсації збитків державі України від РФ і виключно за рахунок таких коштів.

Згідно з визначенням НБУ, в країні наразі 14 системно важливих банків, однак і депутати, і експерти зазначають, що йдеться саме про Альфа-Банк Україна.