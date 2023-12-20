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20:34 20.12.2023

СБУ оголосила в розшук російського олігарха Фрідмана

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СБУ оголосила в розшук російського олігарха Фрідмана

Служба безпеки України (СБУ) оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, повідомляється в розшуковій базі МВС.

У картці Фрідмана вказано дату зникнення - 10 жовтня 2023 року, а також інкриміновану статтю Кримінального кодексу - ч. 3 ст. 110-2, тобто фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Як повідомлялося, на початку вересня слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч.3 ст.110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

За даними ЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення Росії Фрідман "влив" близько 2 млрд рублів (близько $20,51 млн) у кілька військових заводів країни-агресора. Фрідман жив у Лондоні з 2013 року, у жовтні 2023 року він переїхав до Ізраїлю, а після нападу ХАМАС утік до Москви.

Фрідман є засновником російської групи "Альфа", був одним із власників Sense Bank (раніше - Альфа-Банк Україна), який націоналізували у зв'язку із запровадженням санкцій проти російських акціонерів. Інші українські активи Фрідмана, зокрема частки в ПрАТ "Київстар", заарештовані в рамках кримінального провадження.

 

 

 

Теги: #сбу #розшук #фрідман

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