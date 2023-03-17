"Нафтогаз" у п'ятницю змінив менеджмент і в "Криворіжгазі", РГК у судах доводитиме його нелегітимність

Представники НАК "Нафтогаз України" у п'ятницю також завели свій менеджмент і у АТ "Криворіжгаз", заявили у групі "РГК".

У "РГК" вважають, що, як і у випадку з "Харківміськгазом", це є рейдерством, оскільки новий менеджмент був призначений нелегітимно зміненими членами наглядової ради підприємства.

"Діючі акціонери АТ "Криворіжгаз" не змінились. Вони обрали наглядову раду на зборах акціонерів ще в 2021 році згідно із законом "Про акціонерні товариства". І законно змінити наглядову раду можна лише в той самий спосіб – тобто зборами акціонерів", - зазначили у групі.

"Це означає, що зміна наглядових рад та правління відбулася нелегітимним способом, що діючі акціонери доводитимуть у судах", - наголосили в "РГК".

У свою чергу у створеній "Нафтогазом" компанії з розподілу газу ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Газмережі) наполягають, що зміна менеджменту в "Харківміськгаз" та "Криворіжгаз" здійснена із дотриманням вимог законодавства.

"Інтеграція проходить у плановому режимі та з дотриманням усіх вимог законодавства", - наголошується на сайті компанії.

Як повідомлялося, наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав до управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем.

У травні 2022 року Кабінет міністрів України передав в управління підприємству групи "Нафтогаз" - "Чорноморнафтогаз" - раніше заарештовані активи операторів газорозподільних систем (ГРС, облгази), зокрема пакети акцій "Харківгазу" та "Дніпрогазу". У лютому 2023 року КМУ погодив пропозицію АРМА про передачу в управління "Чорноморнафтогазу" ще низки арештованих активів, але не оприлюднив їх перелік.

"Нафтогаз України" 2 вересня 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Газмережі), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.