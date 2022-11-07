Економіка

21:55 07.11.2022

Заарештовані ТМ "Альфа" передано АРМА

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Заарештовані ТМ "Альфа" передано АРМА

Районний суд Києва ухвалив рішення про передачу товарних знаків "Альфа", що використовуються Альфа-Банк Україна, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), повідомило Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у понеділок.

У його повідомленні зазначається, що посадовці українського Альфа-Банку, використовуючи товарні знаки кіпрської офшорної компанії, здійснювали виведення активів банку під виглядом виплати роялті.

БЕБ, посилаючись на результати розслідування, стверджує, що торгові знаки раніше належали материнському банку РФ, а 2021 року з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. Менш ніж за рік використання цих знаків, оцінюваних БЕБ у 2 млрд грн, приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн.

Голова наглядової ради Альфа-Банк Україна Роман Шпек в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" наприкінці вересня відкидав обвинувачення у зайвій сплаті роялті. "Якщо подивитися, скільки Альфа-Банк заплатив і інші українські банки, то ми десь посередині. Ми не той банк, хто найбільше платить за роялті", - стверджував він.

Як повідомлялося, раніше правоохоронці повідомили про накладення арешту на активи кіпрських компаній на суму понад 469 млн грн, що знаходяться на рахунках Альфа-Банку України, а також 42,4% акцій банку, що належать холдинговій компанії ABHU.

У свою чергу банк наголосив, що працює в штатному режимі, управління ним здійснює правління та наглядова рада.

Альфа-Банк Україна, за даними Національного банку України (НБУ), на 1 вересня 2022 року за розміром загальних активів посідав сьоме місце (111,16 млрд грн) серед 67 банків, що діють у країні.

На початку червня болгарський ексміністр фінансів Симеон Дянков, який є довіреною особою Нацбанку стосовно пакетів акціонерів, що потрапили під санкції, повідомив про роботу з отримання дозволу регуляторів, щоб провести докапіталізацію банку за рахунок субординованого боргу на $1 млрд із заблокованих санкціями коштів акціонерів, проте НБУ заявляє про відсутність у нього необхідних для докапіталізації документів.

Крім того, Верховна Рада 6 жовтня ухвалила закон "Про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану", що передбачає націоналізацію без докапіталізації з боку держави. Документ також встановлює, що відшкодування вартості акцій акціонерам буде можливим лише після компенсації збитків державі України від РФ і виключно за рахунок таких коштів. Згідно з визначенням НБУ, в країні зараз 14 системно важливих банків, проте і депутати, і експерти зазначають, що йдеться саме про Альфа-Банк Україна і така націоналізація, з ймовірністю, може статися ще цього року.

 

 

Теги: #альфа_банк #тм #арма

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