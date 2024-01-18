Власник онлайн-казино і спортсбуку FavBet Андрій Матюха придбав ТМ VODA UA

Новим власником відомої торгової марки VODA UA став український підприємець, власник FavBet Андрій Матюха, свідчать дані на сайті Opendatabot.

Згідно з ними, угоду з придбання бренду Voda UA було підписано в жовтні 2023 року. Вона передбачає повний перехід прав на цю ТМ від попереднього власника Дмитра Нікіфорова до Матюхи.

"Ця юридична зміна жодним чином не вплине на продукцію, а тільки стане краще. Виробництво VODA UA продовжує працювати безперебійно, щоб забезпечити вас, наших дорогих споживачів, найкращою водою. Ми й надалі будемо вашим єдиним офіційним постачальником продукції VODA UA", - зазначено на сторінці компанії у фейсбуці.

При цьому зазначено, що компанія прагне розвивати бізнес в Україні, створювати нові робочі місця, розвивати українські бренди. "Наша економіка потребує інвестицій, і ми готові вкладати в нашу країну вже сьогодні, не чекаючи завершення війни", - прокоментував угоду Матюха.

Новим CEO компанії-постачальника бренду VODA UA у четвер було призначено Катерину Садовую, яка відповідатиме за операційну діяльність і стратегічний розвиток підприємства, а також за посилення позицій бренду на ключових ринках і за сталий розвиток.

"Катерина досконало знає бренд та має чітке розуміння того, як зробити його ще більш успішним. Як CEO вона отримає всі необхідні інструменти для того, щоб трансформувати свої ідеї в реальні кроки та вивести компанію на новий рівень", - процитувала пресслужба підприємства власника VODA UA.

Садовая працювала на підприємстві з 2017 року на позиції директора з маркетингу бренду VODA UA. Згідно з інформацією в її профілі у фейсбуці, вона також є співзасновницею Restaurant Innovation Conference, Національної ресторанної премії "Сіль" і локальною партнеркою платформи моніторингу та контролю здоров'я Bioniq Ukraine.

Андрій Матюха - український підприємець, засновник групи компаній FavBet, президент благодійного фонду FavBet Foundation.

FavBet - бренд, який об'єднує в Україні всі сегменти грального бізнесу: онлайн-казино і беттінг, наземні казино та мережу залів ігрових автоматів. Наразі бізнес представлений також у європейських країнах і продовжує світову експансію на глобальний ринок. До його структури входять онлайн-казино і спортсбук в Україні, Хорватії, Румунії, Бразилії та Мальті; наземні казино (FavBet Casino в Україні, FavBet і Diamond Palace у Хорватії); мережа залів гральних автоматів в Україні та Хорватії; FavBet Tech - розробник ПЗ і адміністратор онлайн-платформи компанії.

VODA UA, "Карпатська джерельна високогірна" і "Горянка" - бренди столових і лікувальних вод, що видобуваються в декількох гірських водозаборах і джерелах чистих регіонів Карпат. Згідно з даними виробника, VODA UA має оптимальний рівень Ph 7,4-7,6 і не підлягає жодному фізичному або хімічному впливу.

Як повідомлялося, у квітні 2023 року ТОВ "АТ Маркет" (Київ), що займається розливом високогірної карпатської води під ТМ Voda UA, інвестувало $600 тис. у розширення лінійки продукції та налагодило випуск напою з чайного гриба - комбучі - на побудованому до війни в Ірпені підприємстві. Під час окупації Ірпеня завод постраждав, але його швидко відновили.