"Нафтогаз" змінює менеджмент у "Харківміськгазі", РГК називає це черговим рейдерським захопленням

Представники НАК "Нафтогаз України" в п'ятницю під приводом проведення обшуку за допомогою силовиків змінили менеджмент в АТ "Харківміськгаз", заявили в групі "РГК".

"Це вже третє рейдерське захоплення підприємства критичної інфраструктури від початку року в Україні та друге - на Харківщині", - зазначається в повідомленні. В січні цього року "Нафтогаз" змінив менеджмент у "Харківгазі" та "Дніпрогазі".

У "РГК" вважають, що зміна менеджменту в міськгазі є нелегітимною, оскільки управитель компанії в особі "Чорноморнафтогазу" не скликав і не проводив зборів акціонерів, а змінив наглядову раду і правління в ньому одноосібним рішенням.

"Діючі акціонери "Харківміськгазу" не змінилися. Вони обрали наглядову раду на зборах акціонерів ще 2021 року за законом "Про акціонерні товариства", і законно змінити наглядову раду можна тільки в такий самий спосіб - тобто зборами акціонерів", - наполягають у "РГК".

За їхніми даними, новим головою правління компанії призначено Вадима Даніеляна, який не має необхідного досвіду роботи в галузі й раніше працював заступником голови в Луганській і Харківській обласних держадміністраціях.

"Це ігнорування інтересів споживачів газу та збільшення ризиків безпеки газопостачання", - зазначили в "РГК".

"Поступове захоплення НАК "Нафтогаз України" ринку розподілу газу через власні дочірні підприємства під брендом "Газмережі" нівелює всі реформи газового ринку, здійснені за останні сім років. Якщо "Нафтогазу" вдасться втілити свої наміри, газовий ринок України буде закритий для інших гравців, що стане непереборною перешкодою для його лібералізації та розвитку конкуренції", - резюмується в повідомленні.

Раніше "Нафтогаз" у відповідь на звинувачення "РГК" у рейдерському захопленні "Харківгазу" і "Дніпрогазу" шляхом зміни менеджменту заявляв, що це відбувається в рамках їх інтеграції в структуру групи "Нафтогаз".

Як повідомлялося, наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

У травні 2022 року Кабінет Міністрів України передав в управління підприємству групи "Нафтогаз" - "Чорноморнафтогаз" - раніше заарештовані активи операторів газорозподільних систем (ГРС, облгази), зокрема пакети акцій "Харківгазу" і "Дніпрогазу". У лютому 2023 року КМУ погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління "Чорноморнафтогазу" ще низки заарештованих активів, але не оприлюднив їхнього переліку.

"Нафтогаз України" 2 вересня 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі"), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.