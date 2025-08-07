Уряд вніс зміни у структуру Секретаріату Кабміну

Уряд України вніс зміни у структуру Секретаріату Кабінету міністрів.

Згідно з постановою №939 від 6 серпня, у структурі Секретаріату Кабміну в межах граничної чисельності працівників утворено:

посаду дипломатичного радника,

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю,

Департамент з питань випуску актів Кабміну, роботи із зверненнями громадян та урядового архіву,

Департамент забезпечення документообігу, моніторингу та контролю,

Департамент експертно-аналітичного забезпечення прем’єр-міністра,

Управління протоколу прем’єра,

Управління забезпечення організаційної діяльності.

Водночас ліквідовано: