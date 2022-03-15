Економіка

15:40 15.03.2022

"Укрзалізниця" пропонує свої виробничі потужності в центрі та на заході України для релокації виробництв зі сходу країни

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"Укрзалізниця" пропонує свої виробничі потужності в центрі та на заході України для релокації виробництв зі сходу країни

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) пропонує свої виробничі потужності в центрі та на заході України для релокації виробництв зі сходу країни, повідомив голова компанії Олександр Камишін у своєму телеграм-каналі у вівторок.

"Усі надлишкові цехи та інша виробнича інфраструктура були для нас тягарем у мирний час, а зараз дають нам можливість розмістити сторонні виробництва. По суті разом з Мінекономіки ми будуємо на виробничій інфраструктурі УЗ великий технопарк. Якщо ви виробник і втратили можливість продовжувати роботу, звертайтеся, розказуйте, що вам потрібно для відновлення виробництва, і ми підберемо для вас виробничий майданчик на базі наших потужностей", - наголосив Камишін.

Крім того, він додав, що УЗ готова допомогти аграріям із логістикою дизеля та добрив.

"Досить тягати тракторами російський металобрухт, час сіятися", - наголосив глава компанії.

Теги: #укрзалізниця #виробництва
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