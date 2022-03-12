Економіка

19:23 12.03.2022

"Укрзалізниця" розвиватиме залізничні переходи з ЄС для збереження експортного потенціалу України та закликає бізнес організувати пункти перевантаження у вагони стандарту ЄС

1 хв читати
"Укрзалізниця" розвиватиме залізничні переходи з ЄС для збереження експортного потенціалу України та закликає бізнес організувати пункти перевантаження у вагони стандарту ЄС

АТ "Укрзалізниця" збільшить мінімум удвічі пропускну спроможність західних залізничних прикордонних переходів із країнами ЄС.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі УЗ, це дозволить наростити експортні можливості України, зокрема для перевезення аграрної продукції, доки ворог блокує наші основні морські порти.

"По кожному переходу створено робочу групу з працівників "Укрзалізниці" з розробки та реалізації заходів збільшення обсягів перевезень через пункти перетину кордону. Проведено переговори із суміжними залізницями щодо збільшення обсягів перевезень та переговори щодо прискорення митних процедур", - наголошується в повідомленні.

Також "Укрзалізниця" закликає бізнес організувати пункти перевантаження вантажів із вагонів, що курсують шляхом 1520мм (ширина колій в Україні), на вагони колії 1435мм (більшість країн ЄС).

У компанії нагадали, що раніше Україна щорічно експортувала близько 60 млн тонн зернових вантажів, при цьому близько 95% обсягу аграрної продукції експортувалося через морські торговельні порти України.

Проте зараз лише два порти України - Ізмаїл і Рені - можуть перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1498

Теги: #єс #залізниця
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 12.03.2022
"Укрзалізниця" готова нарощувати обсяги перевезення гуманітарної допомоги

"Укрзалізниця" готова нарощувати обсяги перевезення гуманітарної допомоги

19:44 12.03.2022
Українські дипломати в країнах ЄС активізують зусилля щодо вступу України в ЄС та посилення обороноздатності держави - Єрмак

Українські дипломати в країнах ЄС активізують зусилля щодо вступу України в ЄС та посилення обороноздатності держави - Єрмак

22:12 11.03.2022
Кулеба: Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС

Кулеба: Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС

20:41 11.03.2022
Боррель пропонує доповнити санкції проти РФ, оголошені головою Єврокомісії

Боррель пропонує доповнити санкції проти РФ, оголошені головою Єврокомісії

20:18 11.03.2022
ЄС у суботу представить черговий пакет санкцій проти РФ - заява

ЄС у суботу представить черговий пакет санкцій проти РФ - заява

20:10 11.03.2022
Стефанчук має намір найближчим часом провести переговори з представниками лідерів країн G7 щодо необхідності термінового членства України в ЄС

Стефанчук має намір найближчим часом провести переговори з представниками лідерів країн G7 щодо необхідності термінового членства України в ЄС

19:44 11.03.2022
ЄС має намір запропонувати заборону на нові інвестиції в енергосектор РФ

ЄС має намір запропонувати заборону на нові інвестиції в енергосектор РФ

19:25 11.03.2022
ЄС заборонить імпорт сталеливарної продукції з РФ на "мільярди доларів" - Єврокомісія

ЄС заборонить імпорт сталеливарної продукції з РФ на "мільярди доларів" - Єврокомісія

17:55 11.03.2022
ЄС вирішив поетапно скорочувати залежність від нафти й газу з Росії

ЄС вирішив поетапно скорочувати залежність від нафти й газу з Росії

17:12 11.03.2022
Швидкість, з якою розглядають заявку України на членство в ЄС, є неймовірною, але країну ще потрібно буде відновити після війни – фон дер Ляєн

Швидкість, з якою розглядають заявку України на членство в ЄС, є неймовірною, але країну ще потрібно буде відновити після війни – фон дер Ляєн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива виробництва РФ

Ціни на нафту зростають після різкого зниження напередодні, Brent - $115 за барель

МВФ змістив фокус у дискусіях з Україною з реформ на антикризове управління – Георгієва

Fitch призупиняє комерційну діяльність у Росії

Велика Британія заявила про рішення відмовитись від імпорту російської нафти до кінця року

ОСТАННЄ

"Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива виробництва РФ

Львівська ОВА пропонує допомогу підприємцям, що бажають перенести виробництво на захід України

Львівська ОВА пропонує допомогу підприємцям, що бажають перенести виробництво на захід України

Ціни на нафту зростають після різкого зниження напередодні, Brent - $115 за барель

МВФ змістив фокус у дискусіях з Україною з реформ на антикризове управління – Георгієва

Fitch призупиняє комерційну діяльність у Росії

Велика Британія заявила про рішення відмовитись від імпорту російської нафти до кінця року

Світовий банк мобілізував для України пакет екстреного фінансування понад $700 млн

Курс гривні на "чорному" ринку на 10-25% вищий за офіційний - ЗМІ

Ferrexpo виділило $1,5 млн у фонд підтримки громад поблизу його підприємств

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА