"Укрзалізниця" розвиватиме залізничні переходи з ЄС для збереження експортного потенціалу України та закликає бізнес організувати пункти перевантаження у вагони стандарту ЄС

АТ "Укрзалізниця" збільшить мінімум удвічі пропускну спроможність західних залізничних прикордонних переходів із країнами ЄС.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі УЗ, це дозволить наростити експортні можливості України, зокрема для перевезення аграрної продукції, доки ворог блокує наші основні морські порти.

"По кожному переходу створено робочу групу з працівників "Укрзалізниці" з розробки та реалізації заходів збільшення обсягів перевезень через пункти перетину кордону. Проведено переговори із суміжними залізницями щодо збільшення обсягів перевезень та переговори щодо прискорення митних процедур", - наголошується в повідомленні.

Також "Укрзалізниця" закликає бізнес організувати пункти перевантаження вантажів із вагонів, що курсують шляхом 1520мм (ширина колій в Україні), на вагони колії 1435мм (більшість країн ЄС).

У компанії нагадали, що раніше Україна щорічно експортувала близько 60 млн тонн зернових вантажів, при цьому близько 95% обсягу аграрної продукції експортувалося через морські торговельні порти України.

Проте зараз лише два порти України - Ізмаїл і Рені - можуть перевантажувати вантажі на експорт, але в невеликій кількості.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1498