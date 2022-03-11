Економіка

08:50 11.03.2022

"Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива виробництва РФ

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"Енергоатом" повністю відмовляється від ядерного палива виробництва РФ

НАЕК "Енергоатом" заявила, що повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва Російської Федерації.

"Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива", - написала компанія у своєму Telegram-каналі в п'ятницю.

Декількома місяцями раніше "Енергоатом" заявляв, що в разі потреби зможе домовитися з американським виробником палива Westinghouse про нарощування виробництва палива для атомних станцій України.

Теги: #рф #паливо #аес #відмови
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