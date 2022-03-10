Економіка

08:01 10.03.2022

Ціни на нафту зростають після різкого зниження напередодні, Brent - $115 за барель

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Ціни на нафту зростають після різкого зниження напередодні, Brent - $115 за барель

Ціни на нафту зростають уранці в четвер, поступово відновлюючись після різкого падіння напередодні через повідомлення про потенційне збільшення пропозиції.

США, які заборонили на початку тижня імпортувати російську нафту, закликають інших нафтовиробників активно нарощувати видобуток для компенсації пропозиції на ринку, якої бракує. За повідомленнями західних ЗМІ, уряд Іраку повідомив, що готовий збільшувати постачання, якщо про це попросить ОПЕК+. Пізніше Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив журналістів, що ОАЕ також готові підтримати значне нарощування видобутку в рамках ОПЕК+.

Крім того, держави-учасниці Міжнародного енергетичного агентства минулого тижня продали трохи більше 60 млн барелів нафти з резервів для компенсації перебоїв у постачанні через військовий конфлікт в Україні. МЕА назвало цей захід "первинною реакцією" і повідомило, що його учасники можуть продати ще більше нафти, якщо буде потрібно.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:15 (київський час) у четвер становить $114,53 за барель, що на $3,39 (3,05%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подешевшали на $16,84 (13,2%), до $111,14 за барель. Падіння стало найгіршим з квітня 2020 року, коли на ринок чинила тиск пандемія COVID-19.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $110,76 за барель, що на $2,06 (1,9%) вище за підсумкове значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів опустилася на $15 (12,1%), що стало максимумом з листопада до $108,7 за барель.

Тим часом нафтові котирування на початку тижня досягли рекордних значень із літа 2008 року. Brent оновила максимум $139 за барель, WTI - перевищила $130 за барель.

Ціни на нафту продовжили зростати після того, як США офіційно відмовилися від імпорту російського палива. Уряд Великої Британії зробив заяву про зниження до мінімуму поставок енергоресурсів з РФ до кінця року, а в ЄС ухвалили план щодо позбавлення від енергетичної залежності від країни.

Якщо західні союзники Вашингтона підтримають рішення про повну заборону російського імпорту енергоресурсів, це може призвести до створення "дірки на ринку обсягом 4,3 млн б/д, яку не можна буде швидко закрити іншими джерелами поставок", зазначили аналітики Rystad Energy.

Теги: #нафта #світ #ціна #ранок
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