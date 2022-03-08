Економіка

08:13 08.03.2022

Світовий банк мобілізував для України пакет екстреного фінансування понад $700 млн

1 хв читати
Світовий банк мобілізував для України пакет екстреного фінансування понад $700 млн

Рада виконавчих директорів Світового банку (СБ) у ніч на вівторок затвердила пакет додаткової бюджетної підтримки "Фінансування на відновлення в умовах складної економічної ситуації в Україні (FREE Ukraine)" у розмірі $489 млн, а з урахуванням іншої допомоги її загальна сума перевищить $700 млн.

Як йдеться у повідомленні банку, пакет складається з додаткової позики на $350 млн та гарантій у розмірі $139 млн.

СБ пояснив, що також мобілізується грантове фінансування у розмірі $134 млн та паралельне фінансування у розмірі $100 млн, що дає в результаті загальну мобілізовану підтримку у розмірі $723 млн.

"Ця допомога у форматі швидкого фінансування дозволить уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам - забезпечити заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення", - наголошується в релізі.

Як повідомлялося, у спільній заяві МВФ та Світового банку 2 березня йшлося, що група СБ готує пакет підтримки для України на суму $3 млрд у найближчі місяці, починаючи з прискореного надання як мінімум $350 млн на підтримку бюджету, яке буде представлено на затвердження раді директорів цього тижня, з наступними $200 млн у вигляді швидкої підтримки охорони здоров'я та освіти.

Теги: #сб #фінансування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:39 03.03.2022
Група Світового банку зупинила всі програми в РФ та Білорусі

Група Світового банку зупинила всі програми в РФ та Білорусі

09:29 02.03.2022
Україна може незабаром отримати понад $4 млрд від МВФ та Світового банку - ЗМІ

Україна може незабаром отримати понад $4 млрд від МВФ та Світового банку - ЗМІ

15:17 01.03.2022
ЄБРР розглядає пакет екстреного фінансування на підтримку України, позбавить РФ доступу до своїх ресурсів

ЄБРР розглядає пакет екстреного фінансування на підтримку України, позбавить РФ доступу до своїх ресурсів

19:29 27.02.2022
ЄС уперше в історії профінансує летальну зброю для третьої країни – для України

ЄС уперше в історії профінансує летальну зброю для третьої країни – для України

13:37 27.02.2022
Європейській раді на рівні міністрів закордонних справ запропонують профінансувати постачання в Україну летальної зброї

Європейській раді на рівні міністрів закордонних справ запропонують профінансувати постачання в Україну летальної зброї

13:21 27.02.2022
Україна звернулася до МВФ за додатковим фінансуванням

Україна звернулася до МВФ за додатковим фінансуванням

16:22 23.02.2022
Тимошенко: Зняття обмежень на фінансування армії – це перший крок

Тимошенко: Зняття обмежень на фінансування армії – це перший крок

17:16 19.02.2022
Світовий банк виділив Україні $350 млн фінансової підтримки - Зеленський

Світовий банк виділив Україні $350 млн фінансової підтримки - Зеленський

17:12 16.02.2022
Львівська облрада спрямувала 5 млн грн для бригади тероборони

Львівська облрада спрямувала 5 млн грн для бригади тероборони

12:26 11.02.2022
Україна очікує від Світового банку $300 млн на енергоефективність

Україна очікує від Світового банку $300 млн на енергоефективність

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Курс гривні на "чорному" ринку на 10-25% вищий за офіційний - ЗМІ

Бізнес в Україні звільняється від низки податків на час дії воєнного стану та рік після нього - Зеленський

Нафта злетіла до рекордних $139 за барель на побоювання запровадження заборони на її постачання до США з РФ

Україна запровадила ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, м'яса птиці, курячих яєць та олії – постанова

Україна призупинила експорт м'яса, жита, вівса, гречки, цукру, проса та харчової солі

ОСТАННЄ

Курс гривні на "чорному" ринку на 10-25% вищий за офіційний - ЗМІ

Ferrexpo виділило $1,5 млн у фонд підтримки громад поблизу його підприємств

Бізнес в Україні звільняється від низки податків на час дії воєнного стану та рік після нього - Зеленський

Нафта злетіла до рекордних $139 за барель на побоювання запровадження заборони на її постачання до США з РФ

Україна запровадила ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, м'яса птиці, курячих яєць та олії – постанова

Україна призупинила експорт м'яса, жита, вівса, гречки, цукру, проса та харчової солі

НБУ скасував застосування заходів впливу за порушення термінів подання звітності для інкасаторів

МВФ складно оцінити потреби України у фінансуванні, розгляне запит Києва на $1,4 млрд наступного тижня

ЄІБ затвердив EUR668 млн екстреної фінпідтримки Україні

S&P знизило рейтинги Росії до CCC-, залишило їх на перегляді з негативним прогнозом

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА