Світовий банк мобілізував для України пакет екстреного фінансування понад $700 млн

Рада виконавчих директорів Світового банку (СБ) у ніч на вівторок затвердила пакет додаткової бюджетної підтримки "Фінансування на відновлення в умовах складної економічної ситуації в Україні (FREE Ukraine)" у розмірі $489 млн, а з урахуванням іншої допомоги її загальна сума перевищить $700 млн.

Як йдеться у повідомленні банку, пакет складається з додаткової позики на $350 млн та гарантій у розмірі $139 млн.

СБ пояснив, що також мобілізується грантове фінансування у розмірі $134 млн та паралельне фінансування у розмірі $100 млн, що дає в результаті загальну мобілізовану підтримку у розмірі $723 млн.

"Ця допомога у форматі швидкого фінансування дозволить уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам - забезпечити заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення", - наголошується в релізі.

Як повідомлялося, у спільній заяві МВФ та Світового банку 2 березня йшлося, що група СБ готує пакет підтримки для України на суму $3 млрд у найближчі місяці, починаючи з прискореного надання як мінімум $350 млн на підтримку бюджету, яке буде представлено на затвердження раді директорів цього тижня, з наступними $200 млн у вигляді швидкої підтримки охорони здоров'я та освіти.