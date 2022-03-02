Економіка

14:13 02.03.2022

Нова пошта відкриває рахунки для перевезення гуманітарної допомоги

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Нова пошта відкриває рахунки для перевезення гуманітарної допомоги

Група компаній "Нова пошта" відкрила рахунки для фінансування перевезень гуманітарної допомоги, - йдеться у повідомленні на сайті компанії.

"На жаль, вантажі із закордонних складів у компанії немає можливості перевозити безкоштовно. Адже це значні витрати на пальне, бронювання літаків та інші логістичні витрати - і наших ресурсів недостатньо", - наголошують у "Новій пошті".

Щоб "Нова пошта" могла перевозити безкоштовно волонтерську гуманітрану допомогу з усього світу, компанії потрібна фінансова допомога.

"Ми розгорнули широку програму з доставки гуманітарних вантажів як по Україні, так і з-за кордону для підтримки наших воїнів та українців, які потрапили у скрутне становище. В Україні ми безкоштовно доставляємо вантажі від волонтерів та організацій, які допомагають армії та теробороні", - наголошується у повідомленні.

Для допомоги ми відкрили спеціальні рахунки, куди можна перерахувати кошти, що йдуть на логістичні витрати.

Рахунки доступні у різних валютах:

EUR

BENEFICIARY BANK:

OTP Bank

43 Zhylyanska street, Kyiv, 01033, Ukraine

Branch soft code: 300528

SWIFT: OTPVUAUK

Account Number: UA793005280000026008455061609

Currency: EUR

 

BENEFICIARY:

NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY

03026, Ukraine, Kyiv, st. Stolychne highway, 103

VAT payer certification number 200136922

ITN 381304126502

Reg. code (EDRPOU) 38130410

PAYMENT DETAILS:

Payment for international delivery of humanitarian aid

 

USD

BENEFICIARY BANK:

OTP Bank

43 Zhylyanska street, Kyiv, 01033, Ukraine

Branch soft code: 300528

SWIFT: OTPVUAUK

Account Number: UA793005280000026008455061609

Currency: USD

 

BENEFICIARY:

NOVA POSHTA GLOBAL LIMITED LIABILITY COMPANY

03026, Ukraine, Kyiv, st. Stolychne highway, 103

VAT payer certification number 200136922

ITN 381304126502

Reg. code (EDRPOU) 38130410

PAYMENT DETAILS:

Payment for international delivery of humanitarian aid

 

Грн

Банк отримувача:

АТ «ОТП Банк»

Україна, м. Київ, 01033, вул. Жилянська, 43

МФО: 300528

SWIFT: OTPVUAUK

Банківський рахунок: UA793005280000026008455061609

Валюта: UAH

 

Отримувач:

ТОВ "НП ГЛОБАЛ"

03026, Україна, м. Київ, вул. Столичне шосе, 103

Свід-во платника ПДВ № 200136922

ІПН 381304126502

ЄДРПОУ 38130410

 

Дякуємо українцям всього світу, що гуртуються задля допомоги нашій країні у найстрашніші для неї часи. Разом переможемо!





 

 

Теги: #нова_пошта #рахунки #гумдопомога
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