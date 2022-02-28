Економіка

16:48 28.02.2022

НБУ ініціював призупинення постачання готівкової інвалюти до РФ та Білорусі

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НБУ ініціював призупинення постачання готівкової інвалюти до РФ та Білорусі

Національний банк України (НБУ) звернувся до керівників європейських центробанків, послів групи G7 та представників міжнародної системи швидких грошових переказів Western Union із проханням зупинити постачання готівкової валюти до російських та білоруських банків.

Згідно з повідомленням пресслужби регулятора у понеділок, глава НБУ Кирило Шевченко висловив сподівання, що міжнародні партнери перестануть постачати готівкову іноземну валюту до банків країни-агресора заради миру в Україні.

Теги: #рф #валюта #нбу #білорусь
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