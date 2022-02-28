НБУ ініціював призупинення постачання готівкової інвалюти до РФ та Білорусі

Національний банк України (НБУ) звернувся до керівників європейських центробанків, послів групи G7 та представників міжнародної системи швидких грошових переказів Western Union із проханням зупинити постачання готівкової валюти до російських та білоруських банків.

Згідно з повідомленням пресслужби регулятора у понеділок, глава НБУ Кирило Шевченко висловив сподівання, що міжнародні партнери перестануть постачати готівкову іноземну валюту до банків країни-агресора заради миру в Україні.