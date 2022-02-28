Українські виробники харчових продуктів та бізнес забезпечать 1 млн продуктових наборів для людей із вразливих категорій – Мінсоцполітики

Українські виробники харчових продуктів та бізнес забезпечать 1 мільйон продуктових наборів для людей із вразливих категорій, повідомляє Міністерство соціальної політики України.

"За ініціативою Марини Лазебної, міністра соціальної політики України, та за сприяння Мінагрополітики українські виробники харчових продуктів та український бізнес забезпечать 1 мільйон продуктових наборів для людей з вразливих категорій", - ідеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що продукти отримають люди з інвалідністю, люди, що самотньо проживають, похилого віку, багатодітні сім'ї, інші особи з маломобільних категорій та закладів соціальної сфери.

Обласні соціальні служби забезпечать збирання потреб та доставку продуктів адресатам.

Набори передбачають різноманітні крупи, пластівці, готові сухі сніданки, м'ясні, м'ясорослинні та рослинні консерви, макаронні вироби, цукор, згущене молоко, олію, печиво фасоване різних видів.