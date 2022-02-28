Економіка

14:09 28.02.2022

Польща підтримує якнайшвидшу інтеграцію енергосистеми України у європейську ENTSO-E

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Польща підтримує якнайшвидшу інтеграцію енергосистеми України у європейську ENTSO-E

Польща підтримує якнайшвидшу інтеграцію української енергосистеми в європейську ENTSO-E, повідомляється в пресрелізі Міністерства енергетики з посиланням на зустріч міністра енергетики Германа Галущенка з міністром клімату та навколишнього середовища Польщі Анною Москвою.

"Анна Москва висловила повну підтримку України з боку Польщі у контексті якнайшвидшої синхронізації української енергосистеми з європейською енергосистемою ENTSO-E. Водночас Польща має намір проводити роботу з європейськими партнерами для всебічної підтримки України у цьому питанні", – зазначено у документі.

Під час зустрічі Герман Галущенко повідомив про стабільну роботу української енергосистеми в ізольованому режимі в умовах російської агресії проти України та запевнив у безпечній роботі українських АЕС.

Як повідомлялося з посиланням на комісара ЄС з енергетики Кадрі Сімсон, міністри енергетики Європейського Союзу на позачерговій зустрічі у понеділок обговорять синхронізацію української енергосистеми із європейською.

Теги: #польща #енергетика #entso_e
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