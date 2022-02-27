Важливі банки РФ будуть виключені зі SWIFT, під прицілом ЄС і активи олігархів

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що із системи SWIFT буде виключено важливі банки РФ, заморожено активи Центрального банку та активи олігархів.

Нагадавши про відповідну заяву, зроблену в суботу щодо пакета санкцій для РФ, у неділю фон дер Ляєн сказала: "У рамках цього пакета (санкцій) із системи SWIFT будуть виключені важливі російські банки. Ми також заборонимо операції Центрального банку Росії та заморозимо всі його активи, щоб він не фінансував війну Путіна, ми націлимось на активи російських олігархів".

Вона запевнила, що ЄС продовжує тісно координувати свої дії із партнерами у всьому світі.

"І ми підтримуємо тісні контакти з нашими українськими друзями. Лідерство президента Зеленського, його хоробрість та стійкість українського народу видатні та вражаючі. Вони є джерелом натхнення для всіх нас", - наголосила президент Єврокомісії.

При цьому вона також запевнила, що ЄС "вітає із розпростертими обіймами тих українців, яким доводиться рятуватися від путінських бомб".

"Я пишаюся теплим прийомом, який надали їм європейці. Ми мобілізуємо всі зусилля і кожен євро, щоб підтримати наші східні держави-члени - прийняти та подбати про цих біженців", - додала фон дер Ляєн.