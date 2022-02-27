СЕП НБУ перенесено на резервні локації на Західній Україні, працює стабільно – голова НБУ

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України (НБУ) перенесена на резервні локації на Західній Україні та працює стабільно, сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

"СЕП НБУ працює стабільно незважаючи на те, що просто зараз відбувається її міграція з центральних локацій на резервні локації у Західній Україні. Усі банки підключаться до СЕП, ми сподіваємося, що вранці в понеділок ці банки зможуть фізично вийти на зв'язок і працюватимуть далі" , – сказав він під час засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Шевченко додав, що на момент переїзду до СЕП були збої, але зараз роботу відновлено, хоч і на нижчих потужностях, ніж зазвичай.

Він зазначив, що банки працюють і відкривають відділення, де немає фізичної загрози життю клієнтів та співробітників банку.

"Ми сподіваємося, що з сьогоднішнього дня вже наші українські банки заблокували розрахунки за картками, які емітовані на території країни-агресора. Це стосується будь-яких операцій: і в торговельній мережі, і в банкоматах", – додав голова Нацбанку.