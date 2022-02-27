Економіка

16:38 27.02.2022

СЕП НБУ перенесено на резервні локації на Західній Україні, працює стабільно – голова НБУ

1 хв читати
СЕП НБУ перенесено на резервні локації на Західній Україні, працює стабільно – голова НБУ

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України (НБУ) перенесена на резервні локації на Західній Україні та працює стабільно, сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

"СЕП НБУ працює стабільно незважаючи на те, що просто зараз відбувається її міграція з центральних локацій на резервні локації у Західній Україні. Усі банки підключаться до СЕП, ми сподіваємося, що вранці в понеділок ці банки зможуть фізично вийти на зв'язок і працюватимуть далі" , – сказав він під час засідання комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Шевченко додав, що на момент переїзду до СЕП були збої, але зараз роботу відновлено, хоч і на нижчих потужностях, ніж зазвичай.

Він зазначив, що банки працюють і відкривають відділення, де немає фізичної загрози життю клієнтів та співробітників банку.

"Ми сподіваємося, що з сьогоднішнього дня вже наші українські банки заблокували розрахунки за картками, які емітовані на території країни-агресора. Це стосується будь-яких операцій: і в торговельній мережі, і в банкоматах", – додав голова Нацбанку.

Теги: #нбу #шевченко #система_електронних_платежів
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 27.02.2022
Сьогодні валютним резервам Нацбанку нічого не загрожує - глава НБУ

Сьогодні валютним резервам Нацбанку нічого не загрожує - глава НБУ

16:49 27.02.2022
Українські банки зможуть замовити готівку на понеділок – голова НБУ

Українські банки зможуть замовити готівку на понеділок – голова НБУ

16:47 27.02.2022
МВФ попередньо готовий надати близько $1,4 млрд за інструментом швидкого фінансування RFI - голова НБУ

МВФ попередньо готовий надати близько $1,4 млрд за інструментом швидкого фінансування RFI - голова НБУ

16:09 27.02.2022
Відмова у прийнятті безготівкової оплати сьогодні - це не менш непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання, – голова НБУ

Відмова у прийнятті безготівкової оплати сьогодні - це не менш непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання, – голова НБУ

15:51 27.02.2022
Відмова у прийнятті безготівкової оплати сьогодні - це не менш непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання, – голова НБУ

Відмова у прийнятті безготівкової оплати сьогодні - це не менш непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання, – голова НБУ

15:37 27.02.2022
НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

15:25 27.02.2022
НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

12:02 27.02.2022
Нацбанк вимагає від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

Нацбанк вимагає від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

11:49 27.02.2022
НБУ спростив перевірку джерел походження готівки, що спрямовується на допомогу ЗСУ

НБУ спростив перевірку джерел походження готівки, що спрямовується на допомогу ЗСУ

11:01 27.02.2022
Голова НБУ закликав торгові мережі та заправки не відмовляти у безготівковому розрахунку

Голова НБУ закликав торгові мережі та заправки не відмовляти у безготівковому розрахунку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сьогодні валютним резервам Нацбанку нічого не загрожує - глава НБУ

МВФ попередньо готовий надати близько $1,4 млрд за інструментом швидкого фінансування RFI - голова НБУ

США надають додаткову гуманітарну допомогу Україні майже на $54 млн - Блінкен

Президент України та Нацбанк вимагають від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

Нацбанк переказав Нацгвардії 450 млн грн із спецрахунку допомоги

ОСТАННЄ

Новокраматорський машзавод тимчасово консервує виробництво з 28 лютого

Україна веде консультації з ЄС щодо якнайшвидшого приєднання до європейської енергосистеми

Comfy тимчасово відкрив частину магазинів у містах у всій Україні

МАУ зупиняє виконання рейсів до 23 березня включно

НБУ рекомендує страховикам спростити процедуру врегулювання страхових випадків

США надають додаткову гуманітарну допомогу Україні майже на $54 млн - Блінкен

ПриватБанк, Альфа-Банк упроваджують 3-міс. канікули для власників кредитних карток

Україна звернулася до МВФ за додатковим фінансуванням

Спотовий ринок е/е працює у штатному режимі в одній торговій зоні ОЕС – "Оператор ринку"

Президент України та Нацбанк вимагають від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА