Україна веде консультації з ЄС щодо якнайшвидшого приєднання до європейської енергосистеми

Міністр енергетики Герман Галущенко на зустрічі з Комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон та Держсекретарем Великої Британії з питань бізнесу, енергетики та індустріальної стратегії Квазі Квартенгом у неділю заявив про намір України якнайшвидше приєднатись до європейської енергосистеми ENTSO-E.

"Міністр поінформував про ухвалене рішення утриматися від приєднання енергетичної системи України до об'єднаної енергосистеми Росії та Білорусі. А також звернувся по підтримку прагнення України якнайшвидше приєднатися до європейської об'єднаної енергосистеми", – повідомляється в пресрелізі Міненерго в неділю.

Як зазначили в Міністерстві, Галущенко докладно поінформував співрозмовників про ситуацію у сфері української енергетики, насамперед у контексті російської агресії, що триває проти України.

Зокрема, міністр запевнив у безпеці експлуатації атомних електростанцій в Україні, зазначивши, що через захоплення Чорнобильської АЕС російськими військами Україна зараз не може відповідати за безпеку поводження з ядерними матеріалами в зоні відчуження.

Як випливає з пресрелізу, Галущенко також акцентував увагу на небезпеці продовження залежності європейських країн від російського газу і необхідності обмеження можливості використання РФ газу як зброї проти Європи.

"У свою чергу співрозмовники запевнили міністра у цілковитій солідарності з українською стороною у протидії російській агресії. І готовності надати підтримку енергетичній галузі України", – наголосили у Міненерго.

Як повідомлялося, Україна після успішного виконання програми тестування роботи енергосистеми країни разом з молдовською енергосистемою в ізольованому режимі відмовилася підключатися назад до енергосистем РФ і Білорусі.