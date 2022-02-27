Економіка

12:02 27.02.2022

Нацбанк вимагає від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

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Нацбанк вимагає від Visa та MasterCard зупинити обслуговування емітованих російськими банками карток

Національний банк України (НБУ) звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard із вимогами зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками - резидентами Російської Федерації, повідомила пресслужба регулятора в неділю.

"Вважаємо неприпустимим, щоб через картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії проти нашої держави. Сподіваюся, що компанії Visa та MasterCard ухвалять справедливе рішення в ім'я миру в Україні", – процитувала пресслужба главу Нацбанку Кирила Шевченка.

Теги: #нбу #visa #mastercard
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