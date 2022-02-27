Приватбанк вводить 3-міс. канікули для власників кредитних карток

ПриватБанк з 1 березня переказує всі без винятку кредитні картки на пільгові умови договору - під 0,00001% та без обов'язкового мінімального платежу.

Як йдеться у повідомленні банку на його сторінці Facebook, пільгове обслуговування діятиме до 1 червня.

Водночас, фінустанова уточнила, що оскільки кредитні канікули діятимуть з 1 березня, то відсотки за лютий ще будуть списані.

"На період дії кредитних канікул ви можете вносити кошти на кредитну картку на свій розсуд", - зазначається у повідомленні.

Раніше 26 лютого Приватбанк вказав, що відновив для клієнтів користування кредитними коштами. "З сьогоднішнього дня ви можете використовувати кошти в межах встановленого ліміту на карті. На жаль, підвищення кредитного ліміту поки що недоступне", - поінформувала фінустанова.