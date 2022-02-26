Економіка

22:39 26.02.2022

За добу українці переказали 355 млн грн до фонду "Повернися живим" за програмою єПідтримка

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За добу українці переказали 355 млн грн до фонду "Повернися живим" за програмою єПідтримка

За добу українці переказали 355 млн грн до благодійного фонду "Повернися живим" за програмою єПідтримка, повідомляють у Міністерстві економіки.

«За добу українці переказали 355 млн грн до благодійного фонду «Повернися живим» на допомогу Збройним силам України за програмою єПідтримка", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві нагадують, що переказати кошти, отримані за вакцинацію, на допомогу українським військовим можна за посиланням: https://bit.ly/3pfpJXy

Також внесок із коштів єПідтримки можна внести на спеціальні реквізити, відкриті Національним банком України: UA84300001000000047330992708

Крім того, фінансово підтримати ЗСУ зі звичайних карток можна, здійснивши переказ коштів за посиланням: https://bit.ly/3BTIjJT

Теги: #допомога #армія
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