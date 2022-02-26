Економіка

14:09 26.02.2022

ТЕС і шахти "ДТЕК" працюють у штатному режимі

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ТЕС і шахти "ДТЕК" працюють у штатному режимі

 Підприємства "ДТЕК Енерго" продовжують підтримувати безперебійну роботу української енергосистеми в умовах війни з Росією, повідомляється у пресрелізі компанії у суботу.

"Всі шахти компанії працюють у штатному режимі. Гірники продовжують видобувати вугілля для підтримки української енергосистеми", – йдеться у документі.

Наразі у роботі перебувають 15 енергоблоків ТЕС "ДТЕК Енерго", 21 – перебуває у резерві. Загальне сумарне навантаження працюючих блоків становить 2727 МВт.

В експлуатації перебувають усі електростанції компанії, крім Луганської ТЕС. Луганську ТЕС зупинено через бойові дії у м. Щасті.

Роботу машинобудівних підприємств Corum Group припинено, оскільки це не є критично необхідним для забезпечення виробничого циклу.

"Склади ТЕС компанії забезпечені достатніми запасами вугілля. На сьогодні це 510 тис. тонн. Також забезпечується підвезення та підтримка складів вугіллям з огляду на ситуацію", - зазначили в "ДТЕК Енерго".

Теги: #війна #шахти #дтек
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