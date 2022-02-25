Економіка

17:58 25.02.2022

Міністри фінансів ЄС готові негайно впровадити вже схвалені санкції до РФ

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Міністри фінансів ЄС готові негайно впровадити вже схвалені санкції до РФ

Міністри фінансів країн-членів Європейського Союзу заявляють про готовність негайно ввести в дію фінансово-економічні санкції, схвалені лідерами ЄС.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів, Центрального європейського банку та Європейської комісії, текст якої поширений у п'ятницю в Брюсселі.

"Вчора ввечері на Європейській раді лідери домовилися про обмежувальні заходи, які спричинять масштабні та серйозні наслідки для Росії. Ми, міністри фінансів, негайно впровадимо ці фінансово-економічні санкції. Ці санкції діятимуть стільки, скільки потрібно, і доповнюватимуться додатковими рішеннями. Ми попросили Європейську комісію та ЄЦБ оцінити наслідки подальшого обмеження доступу російських установ до фінансової системи. Усі варіанти на столі", - йдеться у заяві.

Міністри констатували, що "єдність європейських країн та міць нашої європейської економіки дадуть змогу пом'якшити наслідки кризи". "Ми вживемо відповідних заходів, щоб обмежити наслідки для наших громадян та бізнесу", - наголошується в заяві.

Крім того, повідомляється, що питанням обговорення були "економічні наслідки цієї геополітичної кризи, зокрема для енергетичного сектору". "Ми сповнені рішучості прискорити виконання програми, розпочатої в останні місяці, для зміцнення нашої економічної незалежності та забезпечення сталого зростання", - запевнили вони.

Теги: #рф #єс #санкції #фінанси #міністри
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