Економіка

07:01 25.02.2022

Нацбанк України заборонив банкам валютні операції з російськими та білоруськими рублями

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Нацбанк України заборонив банкам валютні операції з російськими та білоруськими рублями

Національний банк України заборонив уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції з використанням російських та білоруських рублів, а також операції, учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження в РФ чи Білорусі.

Як повідомив Нацбанк у п'ятницю, правління НБУ внесло відповідні зміни до постанови від 24 лютого 2022 року №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану".

Відповідно до нього, запроваджено також заборону виконання зобов'язань перед юридичними чи фізичними особами, що мають місцезнаходження у РФ чи Білорусі.

 

 

Теги: #україна #заборона #рублі
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