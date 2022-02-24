Економіка

19:50 24.02.2022

Велика Британія в координації зі США заморозить активи ВТБ - Борис Джонсон

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Велика Британія в координації зі США заморозить активи ВТБ - Борис Джонсон

Велика Британія в координації зі США заморозить активи ВТБ, заявив у четвер у британському парламенті прем'єр-міністр Борис Джонсон.

"Сьогодні в координації зі США ми повністю заморожуємо активи ВТБ", - сказав Джонсон.

Крім того, Джонсон оголосив про санкції щодо російської авіакомпанії "Аерофлот".

"Ми також запроваджуємо заборону для "Аерофлоту" у Великій Британії", - додав прем'єр.

Джонсон заявив, що планує закрити доступ російським банкам до британської фінансової системи, а також обмежить розмір вкладів громадян РФ у британських банках.

Експорт із Великої Британії до Росії товарів подвійного призначення, зокрема технологічних, буде зупинено, заявив також Джонсон.

"Ми підготуємо новий законопроект, щоб заборонити експорт усіх товарів подвійного призначення до Росії, зокрема низку елітного та важливого технологічного обладнання в таких секторах, як електроніка, телекомунікації та аерокосмічному секторі", - заявив Джонсон під час виступу в палаті громад.

Він зазначив, що законопроект буде готовий наступного тижня.

Джонсон не виключив, що надалі вдасться розглянути можливість відключення Росії від системи SWIFT, проте визнав, що таке можливо лише за згодою всіх партнерів Лондона.

"У тому, що стосується SWIFT, то нічого не виключено. Проте тут життєво важливо, щоб ми діяли разом (із союзниками та партнерами – ІФ)", - сказав він, виступаючи в парламенті.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Джонсон виступає за такий крок стосовно РФ.

Теги: #банки #росія #британія #санкції
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