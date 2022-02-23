Економіка

14:10 23.02.2022

Банківська система в разі надзвичайного стану працюватиме у звичайному режимі – НБУ

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Банківська система в разі надзвичайного стану працюватиме у звичайному режимі – НБУ

Банківська система України в разі запровадження в країні надзвичайного стану працюватиме у звичайному режимі, заявляє Національний банк України.

"У разі введення надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується у звичайному режимі", – зазначив регулятор на своєму сайті в середу.

Раніше цього дня Рада національної безпеки і оборони України вирішила запровадити на всій території України надзвичайний стан. Верховна Рада має ухвалити це рішення протягом 48 годин. За словами секретаря РНБО, суворість цього режиму буде різною залежно від регіону.

Теги: #нацбанк #надзвичайний_стан
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