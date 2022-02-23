РНБО ПРОПОНУЄ РАДІ ЗАПРОВАДИТИ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, НАРЯДУ З ДОНЕЦЬКОЮ ТА ЛУГАНСЬКОЮ ОБЛАСТЯМИ
РНБО ПРОПОНУЄ РАДІ ЗАПРОВАДИТИ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, НАРЯДУ З ДОНЕЦЬКОЮ ТА ЛУГАНСЬКОЮ ОБЛАСТЯМИ
РНБО ПРОПОНУЄ РАДІ ЗАПРОВАДИТИ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, НАРЯДУ З ДОНЕЦЬКОЮ ТА ЛУГАНСЬКОЮ ОБЛАСТЯМИ
Рада підтримала законопроєкт, що дозволяє обіг цивільної вогнепальної зброї, але не короткоствольної
Рада підтримала запровадження санкцій проти причетних до визнання "ДНР"/"ЛНР" політиків та чиновників РФ
Рада підтримала законопроєкт, що дозволяє обіг цивільної вогнепальної зброї, але не короткоствольної
Нацполіція: Значного збільшення продажу дозволеної в Україні зброї немає, українці купують боєприпаси
Рада підтримала запровадження санкцій проти причетних до визнання "ДНР"/"ЛНР" політиків та чиновників РФ
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины