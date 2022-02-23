Події

12:11 23.02.2022

РНБО ПРОПОНУЄ РАДІ ЗАПРОВАДИТИ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, НАРЯДУ З ДОНЕЦЬКОЮ ТА ЛУГАНСЬКОЮ ОБЛАСТЯМИ

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РНБО ПРОПОНУЄ РАДІ ЗАПРОВАДИТИ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, НАРЯДУ З ДОНЕЦЬКОЮ ТА ЛУГАНСЬКОЮ ОБЛАСТЯМИ

РНБО ПРОПОНУЄ РАДІ ЗАПРОВАДИТИ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, НАРЯДУ З ДОНЕЦЬКОЮ ТА ЛУГАНСЬКОЮ ОБЛАСТЯМИ

Теги: #рнбо #надзвичайний_стан
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