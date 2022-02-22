Економіка

20:23 22.02.2022

Ситуація на валютному ринку України залишається контрольованою - Нацбанк

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Ситуація на валютному ринку України залишається контрольованою - Нацбанк

Валютний ринок продовжує реагувати на зміну інформаційного середовища, пов'язаного з геополітичним напруженням, зокрема, цього тижня попит на валюту залишається підвищеним, повідомив Національний банк України.

"Водночас, як і раніше, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, попри тимчасове зростання попиту на тлі надвисокої напруженості в інформаційному середовищі", - йдеться у відповіді НБУ на запит агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок увечері.

Крім того, вплив інформаційного напруження на очікування, зокрема курсові, не може тривати довго, оскільки виникає так званий ефект звикання, що підтверджує січневий досвід проходження турбулентності, додали в Нацбанку.

Регулятор наголосив, що у його прогнозах починаючи з 2014 року постійно враховується ризик ескалації воєнного конфлікту, тому НБУ має план того, як реагувати на ті чи ті події.

Для підтримання стійкості української економіки Національний банк і надалі проводитиме виважену монетарну політику на основі інфляційного таргетування та гнучкого обмінного курсу, регулювання фінансової системи та подальшого наближення відповідного регулювання до європейських стандартів, запевнили в НБУ.

"Національний банк використовуватиме суто ринкові інструменти. Досвід проходження попередніх шоків свідчить, що такий інструментарій достатній", - наголосили в НБУ, додавши, що Нацбанк готовий за потреби і надалі, дотримуючись режиму плаваючого курсоутворення, активно діяти на валютному ринку для заспокоєння надмірного попиту.

Курс гривні на міжбанківському ринку у вівторок послабшав приблизно до 29,05 грн/$1 з 28,60 грн/$1 у понеділок. Нацбанк цілий день інтервенціями утримував гривню від падіння від рівня 29 грн/$1, витративши на ці цілі, за попередніми оцінками, кілька сотень мільйонів доларів.

Минулого тижня НБУ після двох тижнів чистого викупу валюти знову повернувся до чистого її продажу для підтримання гривні: валовий продаж становив $503 млн, купівля - $50 млн.

Загалом від початку цього року і до 18 лютого Нацбанк продав $2,064 млрд, купив $0,657 млрд.

Теги: #валюта #ринок #ситуація
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