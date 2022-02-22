Економіка

18:47 22.02.2022

Новим головою НКРЕКП обрано екс-голову "Укренерго" Ущаповського

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Новим головою НКРЕКП обрано екс-голову "Укренерго" Ущаповського

Члени Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обрали її новим головою екс-керівника держпідприємства "НЕК "Укренерго" Костянтина Ущаповського.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на закритому засіданні у вівторок увечері.

Рішення про затвердження кандидатури Ущаповського членом НКРЕКП за підсумками конкурсу на цю посаду, що завершився в жовтні 2020 року, уряд ухвалив на засіданні 29 грудня 2021 року, а 31 грудня він вступив на посаду.

Згідно з інформацією на сайті регулятора, за своїми функціональними обов'язками Ущаповський забезпечує діяльність НКРЕКП із формування та забезпечення реалізації єдиної державної правової політики на ринку природного газу, нафти й нафтопродуктів.

Глава НКРЕКП Валерій Тарасюк під час засіданні 22 лютого заявив про те, що йде з посади, але залишився членом енергорегулятора. Після цього комісія обрала нового голову.

Своє рішення Тарасюк не пояснив, але джерела інтернет-порталу "Енергореформа" в уряді та на ринку стверджували, що ініціатива змінити главу енергорегулятора належить міністрові енергетики Герману Галущенку. Враховуючи, що процедура дострокового завершення повноважень у законі про НКРЕКП прописана нечітко, єдиним шляхом, що не викликає сумнівів, на думку експертів, є добровільна заява про складення повноважень. На ринку зазначалося, що міністр і глава енергорегулятора мали "різні погляди на регулювання ринку", зокрема щодо високих рівнів прайс-кепів, обмеження діяльності трейдерів, заборони імпорту е/е рішенням комісії, на чому наполягав міністр.

"Імовірно, на звільнення Тарасюка буде серйозна реакція від зовнішніх партнерів", – припустило джерело.

Теги: #кадри #нкрекп
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