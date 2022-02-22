Українська влада та бізнес з 2014 року навчилися адаптуватися до будь-яких загроз безпеці – торгпред

Цінним капіталом української влади та бізнесу є несприйнятливість до паніки, що сформувалася у них після 2014 року, та здатність до адаптації загроз безпеці, таким як фізичне знищення інфраструктури та заводів, а також захоплення майна та об'єктів.

Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка під час Українського зернового саміту у вівторок на запитання президента Української зернової асоціації Миколи Горбачова (УЗА) щодо здатності економіки України швидко переорієнтуватися на гарантування своєї безпеки у разі продовження агресії Російської Федерації.

"Головне – відсутність будь-якої паніки в умовах, коли всі готуються до відкритої агресії з боку РФ, відсутність паніки і в бізнесу, і при владі свідчить про наші здібності до адаптації та роботи в будь-яких умовах і є неймовірно цінним капіталом", - наголосив торгпред.

Качка також відзначив збільшення рівня міжнародної довіри до української влади та бізнесу щодо забезпечення штатної роботи інфраструктури та портів за будь-яких обставин. За його словами, такий меседж з України більше "не звучить як вихваляння".

Як приклад торгпред навів бойові навчання РФ у винятковій морській економічній зоні України в Чорному та Азовському морях минулого тижня, коли Україна уникла блокування проходження торговельних суден до її портів шляхом визначення суднами ГУ "Держгідрографія" глибоководного коридору для їх проходу.

"Ми готові максимально вкладатися в те, щоб ця безпека та стабільність руху морем була настільки стабільною, наскільки це можливо в наявних умовах, і це підвищує довіру до України. Це те, що я бачу на зерновому ринку", - підсумував Качка під час саміту.

Як повідомлялося, 13 лютого 2022 року Міністерство інфраструктури повідомило про завершення роботи з визначення морського коридору з глибиною понад 15 м для безпечного плавання суден класу Panamax. Роботи виконували у зв'язку із незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань РФ у винятковій морській економічній зоні України.

Через небезпеку плавання на підходах до морських портів Одеської затоки торговельним суднам було рекомендовано використовувати морський коридор у районі Дністровської банки між західною межею району навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки.