Нафта дорожчає через різку ескалацію навколо України, Brent - $96,8 за барель

Ціни на нафту активно зростають під час ранкових торгів у вівторок, оновлюючи семирічні максимуми на тлі ризиків повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, пише MarketWatch.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:09 кч у вівторок становить $96,80 за барель, що на $1,41 (1,48%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на 2% - до $95,39 за барель.

Ціна ф'ючерсів на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить на цей час $93,86 за барель, що на $2,79 (3,06%) вище за підсумкове значення сесії в п'ятницю, коли вартість цих контрактів опустилася на 0,8%. У понеділок торги WTI не проводились через свято у США. Термін дії березневих контрактів на WTI спливає із закриттям ринку у вівторок.