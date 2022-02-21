Котирування середньострокових та довгострокових євробондів України опустилися до нових мінімумів

Ціни доларових єврооблігацій України на тлі військового загострення на Донбасі та перспектив визнання РФ "Л/ДНР" у межах Луганської та Донецької областей знову впали, і це падіння найсильніше торкнулося середньострокових (приблизно на 3%) і довгострокових (на 4%) паперів.

За інформацією Bloomberg на 18:00, прибутковість до погашення найкоротших паперів із погашенням у вересні цього року підвищилася до 24,4% проти 21,3% на кінець минулого тижня.

Папери з погашенням у 2023-2024 роках котирувалися з прибутковістю 16,9-18% порівняно з 15,2-15,8% у п'ятницю.

Ставка за єврооблігаціями з погашенням у 2025 році збільшилася до 14,9%, у 2026 - до 13,5%, що на 0,9 процентних пункта (п. п.) вище значення на кінець минулого тижня.

Прибутковість єврооблігацій із погашенням у 2027-2029 роках зросла у понеділок на 0,7-0,8 п. п. - до 12,6-12,2%, а "найдовших" доларових паперів із погашенням у 2032-2033 роках - на 0,6 п. п., до 11,6-11,5% річних.

Ціна двох випусків єврооблігацій у євро впала на 18:00 на 3,1-3,4%, що призвело до зростання ставок паперів із погашенням у 2026 році на 0,9 п. п. - до 13,8%, а з погашенням у 2030 році - на 0,6 п. п., до 10% річних.

Через погіршення настроїв інвесторів у понеділок подешевшали і ВВП-варанти України - на 5,6%, до 62,9% від номіналу.