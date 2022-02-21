Економіка

19:05 21.02.2022

Котирування середньострокових та довгострокових євробондів України опустилися до нових мінімумів

1 хв читати
Котирування середньострокових та довгострокових євробондів України опустилися до нових мінімумів

Ціни доларових єврооблігацій України на тлі військового загострення на Донбасі та перспектив визнання РФ "Л/ДНР" у межах Луганської та Донецької областей знову впали, і це падіння найсильніше торкнулося середньострокових (приблизно на 3%) і довгострокових (на 4%) паперів.

За інформацією Bloomberg на 18:00, прибутковість до погашення найкоротших паперів із погашенням у вересні цього року підвищилася до 24,4% проти 21,3% на кінець минулого тижня.

Папери з погашенням у 2023-2024 роках котирувалися з прибутковістю 16,9-18% порівняно з 15,2-15,8% у п'ятницю.

Ставка за єврооблігаціями з погашенням у 2025 році збільшилася до 14,9%, у 2026 - до 13,5%, що на 0,9 процентних пункта (п. п.) вище значення на кінець минулого тижня.

Прибутковість єврооблігацій із погашенням у 2027-2029 роках зросла у понеділок на 0,7-0,8 п. п. - до 12,6-12,2%, а "найдовших" доларових паперів із погашенням у 2032-2033 роках - на 0,6 п. п., до 11,6-11,5% річних.

Ціна двох випусків єврооблігацій у євро впала на 18:00 на 3,1-3,4%, що призвело до зростання ставок паперів із погашенням у 2026 році на 0,9 п. п. - до 13,8%, а з погашенням у 2030 році - на 0,6 п. п., до 10% річних.

Через погіршення настроїв інвесторів у понеділок подешевшали і ВВП-варанти України - на 5,6%, до 62,9% від номіналу.

Теги: #єврооблігації #котирування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:25 11.02.2022
Ставки євробондів України, що впали до 9,5-11,9%, знову піднялися до 10,1-15,9%

Ставки євробондів України, що впали до 9,5-11,9%, знову піднялися до 10,1-15,9%

00:59 05.02.2022
Україна викупила 10% єврооблігацій-2022 та довела викуп ВВП-варрантів до 20%

Україна викупила 10% єврооблігацій-2022 та довела викуп ВВП-варрантів до 20%

19:25 24.01.2022
Українські єврооблігації та акції в понеділок знову обвалилися

Українські єврооблігації та акції в понеділок знову обвалилися

20:13 19.01.2022
Єврооблігації України в середу подорожчали на 2,5-5%

Єврооблігації України в середу подорожчали на 2,5-5%

19:43 17.01.2022
Ставка за євробондами-2022 України підскочила до 26,5%, 2023-2024 – понад 16%, з акцій найбільше постраждала Ferrexpo

Ставка за євробондами-2022 України підскочила до 26,5%, 2023-2024 – понад 16%, з акцій найбільше постраждала Ferrexpo

19:04 14.01.2022
Курс єврооблігацій України в п'ятницю знову обвалився

Курс єврооблігацій України в п'ятницю знову обвалився

19:04 13.01.2022
Войовнича риторика РФ обвалила котирування єврооблігацій України

Войовнича риторика РФ обвалила котирування єврооблігацій України

19:29 17.12.2021
Єврооблігації України подешевшали на пропозиціях РФ щодо безпекових гарантій

Єврооблігації України подешевшали на пропозиціях РФ щодо безпекових гарантій

20:00 11.11.2021
Україна знову представила Верховному суду в Лондоні свою позицію в суперечці з РФ про євробонди на $3 млрд і впевнена в його позитивному результаті

Україна знову представила Верховному суду в Лондоні свою позицію в суперечці з РФ про євробонди на $3 млрд і впевнена в його позитивному результаті

14:36 11.11.2021
Верховний суд у Лондоні у четвер розглядає спір України та РФ щодо євробондів на $3 млрд

Верховний суд у Лондоні у четвер розглядає спір України та РФ щодо євробондів на $3 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав Захід надати Україні "дешеві" гроші, без умов

Світовий банк виділив Україні $350 млн фінансової підтримки - Зеленський

"Нафтогаз" імпортував уже 176 млн куб. м газу, сумарно імпортує 1,1 млрд куб. м до травня – прем'єр

Глава Мінфіну: Україна очікує першого траншу макрофінансової допомоги ЄС у EUR600 млн наприкінці березня-початку квітня

Європарламент схвалив новий пакет макрофінансової допомоги для України

ОСТАННЄ

Виплата першого траншу макрофіну ЄС відбудеться дуже швидко після його ратифікації Радою – посол ЄС

Рада ЄС схвалила допомогу Україні розміром €1,2 млрд

Запаси вугілля на складах ГК ТЕС України за тиждень знизилися на 5,3%

Глава Єврокомісії погрожує Росії відключенням від світових фінансових ринків у разі ескалації ситуації навколо України

Велика Британія і США можуть ввести заборону для російських компаній на торгівлю у фунтах і доларах у разі вторгнення РФ в Україну

Lufthansa призупиняє польоти в/з Києва із 21 лютого

Зеленський закликав Захід надати Україні "дешеві" гроші, без умов

Зеленський закликає західні країни створити для України фонд стійкості та відновлення і програму ленд-лізу

Світовий банк виділив Україні $350 млн фінансової підтримки - Зеленський

Імпульс до зростання світової економіки сповільнився через "омікрон"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА