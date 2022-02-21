Економіка

15:52 21.02.2022

Виплата першого траншу макрофіну ЄС відбудеться дуже швидко після його ратифікації Радою – посол ЄС

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Виплата першого траншу макрофіну ЄС відбудеться дуже швидко після його ратифікації Радою – посол ЄС

Виплата першого траншу макрофінансової допомоги ЄС обсягом EUR1,2 млрд відбудеться дуже швидко після його ратифікації Верховною Радою, повідомив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Консультації України та ЄС щодо меморандуму (дуже легкий комплекс дій) йдуть повним ходом, виплата першого траншу дуже швидко після його ратифікації Верховною Радою", - написав Маасікас у Twitter у понеділок.

Теги: #єс #макрофінансова
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