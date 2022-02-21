Запаси вугілля на складах ГК ТЕС України за тиждень знизилися на 5,3%

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ГК ТЕС) України в період з 14 по 21 лютого 2022 року зменшилися на 5,3% (на 39,2 тис. тонн) – до 697,4 тис. тонн, свідчать дані Міністерства енергетики.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", від початку року запаси зросли в 1,6 разу (на 31 грудня 2021 року – 435,7 тис.тонн), також вони в 2,3 разу більші, ніж роком раніше (на 22 лютого 2021 року – 301,1 тис. тонн).

Як повідомлялося, постачання вугілля на склади ГК ТЕС України в січні 2022 року збільшилися на 8% (на 148,2 тис.тонн) порівняно з груднем 2021 року – до 1 млн 990,7 тис. тонн. Зокрема, постачання імпортного вугілля становили 643,4 тис. тонн (+1,6 разу), вугілля українського видобутку на – 1 млн 347,3 тис. тонн (-6,5%).