Економіка

12:14 20.02.2022

Велика Британія і США можуть ввести заборону для російських компаній на торгівлю у фунтах і доларах у разі вторгнення РФ в Україну

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Велика Британія і США можуть ввести заборону для російських компаній на торгівлю у фунтах і доларах у разі вторгнення РФ в Україну

Лондон і Вашингтон домовилися про запровадження обмежень для РФ на торгівлю в їхніх валютах у разі вторгнення в Україну, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю BBC.

За його словами, Велика Британія і США не дозволять російським компаніям "торгувати у фунтах і доларах", що, як зазначив прем'єр, завдасть значного удару по російській економіці.

Джонсон нагадав, що Лондон підготував санкції ще жорсткіші, ніж передбачалося раніше.

Теги: #сша #санкції #велика_британія #агресія_рф
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