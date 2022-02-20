Велика Британія і США можуть ввести заборону для російських компаній на торгівлю у фунтах і доларах у разі вторгнення РФ в Україну

Лондон і Вашингтон домовилися про запровадження обмежень для РФ на торгівлю в їхніх валютах у разі вторгнення в Україну, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю BBC.

За його словами, Велика Британія і США не дозволять російським компаніям "торгувати у фунтах і доларах", що, як зазначив прем'єр, завдасть значного удару по російській економіці.

Джонсон нагадав, що Лондон підготував санкції ще жорсткіші, ніж передбачалося раніше.