Економіка

17:54 19.02.2022

Lufthansa призупиняє польоти в/з Києва із 21 лютого

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Lufthansa призупиняє польоти в/з Києва із 21 лютого

Авіакомпанія Lufthansa (Німеччина) призупиняє польоти до Києва і з Києва з 21 до 28 лютого 2022 року.

"Lufthansa постійно стежить за ситуацією і ухвалить рішення про подальші рейси пізніше", - повідомляється на сайті авіакомпанії в суботу.

У разі скасування рейсу в авіакомпанії просять звернутися в сервісний центр Lufthansa або туристичне агентство, щоб обговорити подальші плани подорожі.

Водночас причини такого рішення в авіакомпанії не уточнюють.

Проте рейси нідерландської авіакомпанії KLM, яка раніше заявила про припинення польотів в Україну, згідно онлайн-табот міжнародного аеропорту "Бориспіль", продовжують виконуватися штатно.

Як повідомлялося, 13 лютого в Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.

Потім, також 13 лютого, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення Міністерству інфраструктури 16,6 млрд грн із резервного фонду Державного гарантуваня для забезпечення безпеки польотів повітряних суден у повітряному просторі країни. Виділені кошти покривають страхові випадки для щонайменше 23 повітряних суден.

За наявною у "Інтерфакс-Україна" інформацією, авіакомпанія SkyUp подала в список сім літаків Boeing 737-800, авіакомпанія Bees Airline - чотири таких же літаки. Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) подала до списку з 12 бортів: чотири Embraer ERJ 190-100, шість Boeing 737-800 і два Boeing 737-900ER.

Комітет з питань бюджету Верховної Ради ввечері 13 лютого погодив перерозподіл 16,6 млрд грн видатків держбюджету за рахунок скорочення видатків за бюджетною програмою "обслуговування держборгу" для фінансування додаткового держмеханізму страхування безпеки польотів в Україні.

Теги: #lufthansa #агресія_рф
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