Економіка

17:26 19.02.2022

Зеленський закликає західні країни створити для України фонд стійкості та відновлення і програму ленд-лізу

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Зеленський закликає західні країни створити для України фонд стійкості та відновлення і програму ленд-лізу

Президент України Володимир Зеленський закликав західні країни до створення для України Фонду стійкості і відновлення, а також програму ленд-лізу.

"(Потрібно – ІФ) створити Фонд стійкості і відновлення нашої держави і програму ленд-лізу, надати Україні нове озброєння, техніку, обладнання для нашої армії, виробити ефективний пакет превентивних санкцій для стримування російської агресії", - сказав Зеленський в суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він додав, що країнам Заходу необхідно гарантувати Україні інтеграцію в енергетичний ринок ЄС, додавши, що "Північний потік-2 вже зараз використовується як зброя проти України та Європи".

Теги: #економіка #агресія_рф #зеленський
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