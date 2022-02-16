Витоку або спотворення даних на тлі DDоS-атаки на банки та держсайти не зафіксовано - Держспецзв'язку

Фахівці з кібербезпеки не зафіксували будь-яких витоків або спотворень даних на тлі DDоS-атак на банки та державні сайти України.

"DDоS-атаки часто використовуються для приховування деструктивних дій. Проте ми не отримали жодних сигналів про витік даних або їх спотворення", - заявив заступник голови Держспецзв'язку з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Віктор Жора на пресконференції в середу.

Він також наголосив, що українським кіберфахівцям з безпеки вдалося значно знизити рівень шкідливого трафіку, запустивши центри очищення.

"Ми бачимо, що ресурси, які є мішенню цих атак, продовжують стабільно функціонувати. Це результат злагоджених дій суб'єктів кібербезпеки і свідчить про ефективність нашої роботи", - наголосив Жора.

У свою чергу віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що всі українські ресурси з кібербезпеки задіяні в режимі 24/7, щоб оперативно реагувати на такі атаки.

"Ми готові до будь-якого сценарію: у нас скоординовані дії, працюють усі кіберцентри, приєднується бізнес. Держспецзв'язку на зв'язку з усіма нашими партнерами", - наголосив Федоров.

Як повідомлялося, починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDoS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої у роботі вебсервісів ПриватБанку та Ощадбанку. Також атаки зазнали сайти міністерства оборони та Збройних сил України.

Станом на 19:30 15 лютого роботу банківських вебресурсів було відновлено.

"Робоча група зі спеціалістів основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки", - підсумували в Держспецзв'язку.

Зі свого боку пресслужба ПриватБанку заперечувала наявність перебоїв у роботі банку та називала повідомлення про їх наявність "дезінформаційними". А в Ощадбанку заявили про те, що вже "усувають неполадки".

DDoS-атака - організація великої кількості запитів до сервера, що перевищує можливість сервера або відповідного інтернет-каналу, щоб зробити ресурси недоступними для користувачів.