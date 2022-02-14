Американська торговельна палата в Україні продовжує працювати в Києві, компанії-члени давно мають плани роботи у надзвичайній ситуації - президент АСС

Американська торговельна палата в Україні (AmCham, ACC) продовжує працювати в Києві, компанії-члени бізнес-асоціації також продовжують вести бізнес і вже багато років мають плани щодо безперебійної роботи в разі надзвичайних ситуацій, повідомив президент ACC Андрій Гундер.

"Команда Американської торговельної палати в Україні продовжує працювати в Києві, перебуває в постійному контакті з компаніями-членами, урядом України та командою посольства США, продовжуючи діалог на найвищому рівні та забезпечуючи безперервну комунікацію, яка є стратегічним пріоритетом палати протягом останніх 30 років", – сказав Гундер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що компанії-члени АСС багато років мають плани, як вести безперервну роботу в разі виникнення надзвичайних ситуацій, і ці плани постійно переглядають й оновлюють.

"Компанії-члени АСС в Україні продовжують вести бізнес, рухають економіку країни вперед, інвестувавши на сьогодні вже понад $50 млрд в Україну, створюють робочі місця та наповнюють держбюджет", – зазначив президент бізнес-асоціації.