Економіка

20:25 11.02.2022

Ставки євробондів України, що впали до 9,5-11,9%, знову піднялися до 10,1-15,9%

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Ставки євробондів України, що впали до 9,5-11,9%, знову піднялися до 10,1-15,9%

Безрезультатна зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" і заклик США своїм громадянам залишити Україну порушили позитивну динаміку на ринку єврооблігацій країни, що тривала тиждень, і призвели до зниження їх цін у п'ятницю на 2,2-4,1%.

За інформацією Bloomberg, якщо ще в четвер, знижений і звужений діапазон ставок до погашення становив 9,5-11,9% річних, то ввечері в п'ятницю він піднявся і розширився до 10,1-15,9%.

Крім того, крива прибутковості, яка поверталася до нормальної (коли її нижній край опустився нижче за середину), знову демонструє яскраво виражену інверсію (ставки за "короткими" паперами вищі, ніж за "довгими").

Ставка до погашення найкоротших доларових паперів із погашенням у вересні цього року зросла до 15,9% річних, через рік – до 13,5%, у вересні 2024 року – під 13%.

Прибутковість єврооблігацій із погашенням у 2025 році підвищилася до 12,2%, у 2026 – до 11,5%, у 2027 році – під 11%, у 2028 році – 10,4%.

Прибутковість до погашення найдовших доларових паперів із погашенням у 2032-2033 роках піднялася на 0,6 процентних пунктів (п. п.) – до 10,2-10,1% річних.

Ціна двох випусків єврооблігацій у євро знизилася у п'ятницю на 2,9-3,4%, що призвело до збільшення ставок паперів із погашенням у 2026 році з 8,2% до 8,7%, а з погашенням у 2030 році – з 10 3% до 11,3% річних.

Від погіршення настроїв інвесторів у п'ятницю постраждали і ВВП-варанти України, що подешевшали на 4,6% – до 71,6% номіналу.

Теги: #ставки #україна #єврооблігації
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