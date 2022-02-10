Економіка

19:33 10.02.2022

АМУ проти передачі ДІАМ низки містобудівних повноважень органів місцевого самоврядування

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АМУ проти передачі ДІАМ низки містобудівних повноважень органів місцевого самоврядування

Асоціація міст України не підтримує проєкт постанови уряду, що передбачає можливість замовнику будівництва обирати органом держархбудконтролю органи місцевого самоврядування або Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ).

Відповідно до заяви асоціації, пропозиція наділити замовника правом вибору органу держархбудконтролю для об'єктів усіх класів наслідків (СС1-СС3), та правом самостійно обирати між органом місцевої влади з питань містобудування та ДІАМ суперечить чинному законодавству.

"Експерти АМУ відзначають, що чинною редакцією закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" чітко розмежовані повноваження та сфера відповідальності органів архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад та ДІАМ. Проведення експерименту суперечитиме Конституції в частині вищої юридичної сили закону над постановою і неможливо для практичного виконання", – наголошується у заяві.

Крім того, ухвалення постанови зведе нанівець роботу Кабінету міністрів та Мінрегіону з реформування сфери архітектурно-будівельного контролю та несе загрозу централізації повноважень, вважають в АМУ.

Таким чином, асоціація відмовляється узгоджувати проєкт постанови та закликає направити її на доопрацювання.

Як повідомлялося, новела про право замовника на вибір органу контролю міститься у законопроекті №5655 про реформу містобудівної діяльності, який планується винести до Верховної Ради на друге читання в березні.

 

 

 

Теги: #контроль #україна #будівництво
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