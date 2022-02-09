СomInBank вважає провокацією звинувачення бельгійського New Europe

Стаття редактора бельгійського видання New Europe Ніколаса Воллера зі звинуваченнями на адресу першого заступника голови правління НБУ Катерини Рожкової та Комерційного Індустріального Банку (КІБ, СomInBank) нібито у відмиванні коштів є брудною провокацією, заявила голова правління ComInBank Тетяна Путінцева.

"Ні Катерина Рожкова, ні будь-хто інший, за винятком пана Стефана Пол Пінтера, не є акціонерами або іншими бенефіціарами банку. Для того, щоб це зрозуміти, немає потреби проводити якісь розслідування. Достатньо переглянути відповідні реєстри та зробити висновки", - зазначила вона у відповіді на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Голова правління уточнила, що Стефан Пол Пінтер є єдиним акціонером СomInBank і відомим британським інвестором.

"Це не просто офіційна інформація, а і юридичний факт, який може перевірити кожен охочий. Прозорість походження капіталу АТ "КІБ" неодноразово перевіряв Національний банк України і у 2016 році, при купівлі банку, і надалі", - наголосила Путінцева.

За її словами, автор статті Воллер не звертався до банку ні усно, ні письмово.

"Ми, на відміну від замовників цієї брудної провокації, оперуємо виключно фактами, а не штучно створеними інсинуаціями. Але хоч би хто це був - своєї мети він не досяг", - заявила голова правління.

Путінцева наголосила, що банк відповідає всім нормативам НБУ, має високий кредитний рейтинг і продовжує успішно розвиватися, не відчуваючи ніякої загрози, оскільки діє в рамках чинного законодавства.

Вона додала, що банк роз'яснюватиме свою позицію суспільству й захищатиме репутацію в рамках правого поля.

"Якщо Ніколас Воллер справді зацікавлений у правді, ми з задоволенням надамо йому всю відкриту інформацію про наш банк. На жаль, такого бажання в нього поки що не виникало", - сказала голова правління.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 вересня 2021 року банк КІБ посідав 29-те місце за розміром активів (6,991 млрд грн) серед 72 банків, які діяли в країні.