Економіка

11:44 09.02.2022

Найбільше "пільгового" газу в лютому використовують виробники хліба - 42%

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Найбільше "пільгового" газу в лютому використовують виробники хліба - 42%

Виробники соціально значущих продуктів харчування законтрактували на лютий поточного року сумарно 15,6 млн куб. м природного газу українського видобутку за пільговими цінами, найбільше закупили виробники хліба та хлібобулочних виробів – 6,6 млн куб. м, або 42% від загального обсягу.

Ця статистика про закупівлі газу підприємствами харчової промисловості міститься в інформаційному дашборді на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

Крім хлібопекарських підприємств, виробники м'яса свійської птиці та компанії, що вирощують птицю, закупили 5,7 млн куб. м природного газу - 36,5% від загального обсягу "пільгових" поставок на лютий. За ними йдуть переробники молока - 2,8 млн куб. м (17,9%), виробники рослинної олії – 0,46 млн куб. м (2,9%) і борошномели – 0,11 млн куб. м (0,7%).

Як повідомлялося, ТОВ "Агро-овен" (смт Магдалинівка Дніпропетровської обл.), що входить до однойменного багатопрофільного агрохолдингу, ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" (с. Первомайське Дніпропетровської обл.) та фермерське господарство "Улар" (ФГ, Київець Львівської обл.) подали запит на закупівлю найбільших обсягів природного газу українського виробництва за пільговими цінами серед 256 виробників соціально значущих продуктів харчування, яким доступна така можливість.

"Агро-овен" запитав на лютий купівлю 1,71 млн куб. м природного пільгового газу, що становить 10,9% від загальної заявки всіх "соціальних" підприємств, птахокомплекс "Дніпровський" – 0,77 млн куб м (4,9%), ФГ "Улар" – 0,6 млн куб. м (3,8%), ТОВ "Луцька аграрна компанія" (Радомишль Волинської обл.) – 0,45 млн куб. м (2,8%). Отже, заявлені обсяги на отримання "пільгового" газу цими чотирма компаніями в лютому становлять 22,4% від загальної заявки всіх виробників "соціальних" продуктів.

Кабінет Міністрів України постановою №1435 вніс зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, встановивши до 30 квітня 2022 року граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) не вище за 24% для виробників пшеничного борошна вищого ґатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, соняшникової олії та батонів.

Торговельну надбавку на постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вищезгаданих суб'єктів господарювання встановлено на рівні не вище ніж 1%.

Теги: #газ #хліб #виробники
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