Економіка

16:37 08.02.2022

"Укрзалізниця" і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння

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"Укрзалізниця" і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння

 Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін і генеральний директор компанії Alstom Анрі Пупар-Лафарж підписали меморандум про взаєморозуміння.

Підписання відбулося під час пресконференції президентів України та Франції Володимира Зеленського й Еммануеля Макрона в Києві у вівторок.

Раніше під час цієї пресконференції Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 8 лютого, Україна та Франція фіналізували домовленості й перевели в практичну стадію реалізацію проекту про постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму EUR900 млн.

Як повідомлялося, Україна і Франція в травні 2020 року підписали міжурядову угоду про фінансування постачання концерном Alstom для "Укрзалізниці" 130 великовантажних електровозів на суму до EUR900 млн. Цю угоду Верховна Рада України ратифікувала 1 липня 2021 року.

Концерн Alstom вітав ратифікацію міжурядової угоди та заявив, що "наступним важливим кроком є підписання комерційних угод у другій половині 2021 року". Це дасть змогу Alstom розпочати постачання локомотивів на український ринок, що також передбачатиме 35-відсоткову локалізацію, пов'язану з виробництвом та забезпеченням обслуговування електричних локомотивів.

Alstom - один зі світових лідерів (разом із Siemens та Bombardier) у виробництві енергетичного обладнання та залізничного транспорту. Працює в більше ніж 70 країнах, чисельність персоналу становить близько 70 тис. людей.

Теги: #меморандум #укрзалізниця #alstom
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