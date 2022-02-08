Економіка

07:29 08.02.2022

Німеччина до 2045 року стане кліматично нейтральною за рахунок вітру, сонця та водню

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Німеччина до 2045 року стане кліматично нейтральною за рахунок вітру, сонця та водню

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Вашингтона розповів журналістам про плани ФРН стати вільними від промислових викидів CO2 до 2045 року; за його словами, це буде можливим за рахунок активного використання енергії сонця, вітру, а також водневої енергетики.

"Німеччина в рамках стратегії боротьби зі спровокованими людиною змінами клімату вирішила в дуже стислий термін у 25 років повністю відмовитися від використання нафти, вугілля та газу. Найпізніше у 2045 Німеччина стане вільною від викидів CO2 - це одна з найсильніших промислових країн світу", - сказав Шольц, відповідаючи на запитання про те, що робиться для того, щоб Німеччина не залежала від газових поставок із Росії.

За його словами, ще цього року будуть ухвалені нові рішення щодо розширення вітряної енергетики, сонячних електростанцій та розробок у сфері водневої енергетики.

"Ймовірно, це стане найбільшою промисловою модернізацією в Німеччині протягом останніх більш ніж 100 років", - заявив Шольц.

 

 

Теги: #німеччина #плани #клімат #шольц
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