Економіка

19:15 07.02.2022

Україна законтрактувала на лютий імпорт 500 млн куб. м газу

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Україна законтрактувала на лютий імпорт 500 млн куб. м газу

Україна законтрактувала на лютий імпорт 500 млн. куб. м природного газу, повідомив ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"На лютий станом на сьогодні законтрактовано обсяги приблизно 0,5 млрд куб. м", - сказав він в ефірі "Україна 24" у понеділок увечері.

За його оцінкою, загалом для підготовки до наступного опалювального сезону Україні необхідно у 2022 році імпортувати до 10 млрд куб. м газу, оскільки з поточної зими країна вийде із сильно спустошеними підземними сховищами.

Коболєв зазначив, що ціна газу для України в найближчий міжопалювальний період залежатиме від балансу попиту-пропозиції в Європі, його споживання Китаєм, можливостей газодобувачів надати додаткові обсяги на ринок, а також "поведінку" "Газпрому", яка залежить від рішень президента РФ.

"Але не треба очкувати ціни $100-200, це навряд чи реально. Аналітики прогнозують ціни в діапазоні $400-600", - додав він.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що НАК "Нафтогаз України" планує у лютому імпортувати орієнтовно 300 млн куб. м газу.

Імпорт природного газу в Україну з ЄС у січні 2022 року скоротився у 9,8 разу (на 394 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 44,8 млн куб. м.

Імпорт природного газу в Україну з ЄС у 2021 році скоротився у 6,2 разу (на 13,34 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком – до 2,56 млрд куб. м.

Станом на 6 лютого 2022 року Україна має у своєму ПСГ 10,833 млрд куб. м газу. Середньодобовий відбір на початку лютого на третину нижчий, ніж у січні.

Теги: #газ #україна #імпорт
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